RDC : les vendeuses du "marché aux pagnes" accueillent le roi des Belges

Au 3e jour de leur visite en république démocratique du Congo, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont visité jeudi le marché de Ngobila Beach à Kinshasa, accompagnés de la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi.

Le couple royale accueilli par des chants s'est arrêté devant des étals de pagnes où ils ont pu admirer les tissus colorés. La reine Mathilde était même vêtue d'une robe inspirée des tissus wax africains. Pour les vendeuses de ce marché situé près du "beach Ngobila", la visite des belges est un bon moyen d'attirer les touristes.

"Ramener les étrangers venir acheter nos pagnes c’est une bonne chose, nous sommes trop contentes" déclare Ange Tshibangu,vendeuse.

"Nous les mamans nous attendons qu’ils achètent nos pagnes, car en faisant cela, les gens même à l'étranger connaîtrons notre marché" ajoute Nana Musafiri.

Plus tôt mercredi, le roi Philippe a visité le musée national de la RDC à Kinshasa, où il a remis un masque que le groupe ethnique Suku utilise dans les rites d'initiation.

Le masque cérémoniel est prêté de manière "illimitée" par le Musée royal de l'Afrique centrale de Belgique, a-t-il annoncé. Le gouvernement belge a établi l'an dernier une feuille de route pour la restitution des œuvres d'art pillées pendant l'ère coloniale, un sujet sensible en RDC.

"Le colonisateur a emporté nos œuvres d'art, il est juste qu'elles nous soient rendues", a déclaré Louis Karhebwa, un homme d'affaires de 63 ans.

Prince Pungi, un jeune fonctionnaire, était d'accord. "Le Congo est en train de changer, d'aller de l'avant", a-t-il dit. "Il est temps de reprendre ce qui nous appartient".

Vendredi, M. Philippe doit s'adresser à des étudiants universitaires dans la ville de Lubumbashi, dans le sud du pays. Dimanche, il visitera également la clinique du gynécologue Denis Mukwege, colauréat du prix Nobel de la paix 2018 pour sa lutte contre les violences sexuelles, dans la ville de Bukavu (est).

Son voyage intervient alors que la Belgique s'apprête à rendre à Kinshasa une dent de Patrice Lumumba, héros de la lutte anticoloniale et ancien premier ministre du Congo indépendant. Il a été assassiné par des mercenaires belges et des séparatistes congolais en 1961, et son corps dissous dans de l'acide, mais une de ses dents a été conservée comme trophée par l'un de ses tueurs, un policier belge.