Le Malawi se bat contre la crise des réserves de change [Business Africa]

Le Malawi est connu pour être le premier exportateur mondial de Tabac Burley, sauf que les devises générées par ces recettes du tabac ne parviennent pas à remplir ses réserves de change. Pour multiplier ses exportations, le pays s’est tourné vers le thé, le sucre ou encore le Soja, mais il lui manque encore près d’1 milliards de dollars par an pour répondre à tous ses besoins en importations. Le professeur Becthani Tchereni de L’Université Mubas du Malawi est l'invité de ce nouvel épisode de Business Africa.

Sénégal : ouverture de la campagne de l'Anacarde

C’est l’ouverture de la campagne de l’anacarde en Casamance dans le Sud du Sénégal. La commercialisation de ces noix attire de plus en plus de personnes et contribue à l’économie des régions comme Ziguinchor. En 2021, les exportations 82,5 mille tonnes ont été exportées pour près de 89 millions de dollars. Comment certains paysans tentent-ils de se mobiliser afin de tirer profit de ce juteux secteur. Un reportage de Wahany Johnson Sambou

Tourisme responsable aux Comores

Les Comores misent sur le tourisme responsable et durable pour rivaliser avec les Seychelles. Lors des assises du tourisme tenu à Moroni les 10 et 11 mai dernier, la reconstruction de Galawa, l’ancien fleuron de l’hôtellerie locale a été lancée doit durer 18 mois. Reportage aux Comores de Raphaële Tavernier.