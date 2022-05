La télémédecine révolutionne les soins de santé en Ouganda [Inspire Africa]

Dans cet épisode d'Inspire Africa, Jerry Fisayo-Bambi revient avec de nouvelles histoires de personnes qui apportent des changements, des innovations et un impact social sur le continent.

Tout d'abord en Ouganda, où une équipe de soignants a répondu à la demande de diagnostic et de traitement précoces des patients en lançant des consultations téléphoniques. L'initiative est maintenant passée de la fourniture de consultations téléphoniques à l'offre de soins de santé personnalisés, abordables et de qualité par le biais de téléconsultations médicales 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de livraisons de médicaments, de prélèvements et de tests en laboratoire.

L'application alimentée par intelligence artificielle a permis d'identifier 90% des maladies dont souffrent les patients.

Ensuite l'histoire de Green Scooter, un service sud-africain de covoiturage lancé par Fehzile Dhlamini qui, pendant de nombreuses années, a vu sa demande d'emploi auprès des géants du covoiturage rejetée. Aujourd'hui, Fehzile Dhlamini souhaite que les Sud-Africains adoptent l'utilisation de véhicules électriques.

Jerry Fisayo-Bambi s'entretient ensuite avec Somi Nwandu, une Nigériane conservatrice d'art et fondatrice de "Afrofuturism", une exposition qui promeut les œuvres d'artistes numériques du continent.