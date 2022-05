BAL 2022 : Monastir sur le toit de l’Afrique

Les Tunisiens de l'US Monastir ont battu samedi soir les Angolais du Petro de Luanda 83-72 pour remporter la finale de la Ligue africaine de basket-ball (BAL) 2022, qui s'est déroulée au BK Arena de Kigali, au Rwanda.

Après le match, le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, a remis à l'US Monastir le trophée des finales de la BAL et à Michael Dixon, le prix Hakeem Olajuwon du meilleur joueur du tournoi. Dixon termine la compétition avec des moyennes par match de 16,5 points et 4,1 passes décisives et un record d'équipe de 21,3 points par match pendant les Playoffs.

L'US Monastir, champion de la BAL en 2022, a enregistré une série de 7 victoires et 1 défaite lors de la phase de groupe de la Conférence du Sahara et des éliminatoires, battant les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud et le Zamalek d'Égypte en quart de finale et en demi-finale.

Le Zamalek a battu les Camerounais de F.A.P 97-74 dans le match pour la troisième place hier.