Le Zimbabwe ouvre une conférence pour lever l'embargo sur la vente d'ivoire

Le Zimbabwe a ouvert une conférence internationale pour tenter d'obtenir le soutien de la communauté internationale à sa campagne visant à obtenir l'autorisation de vendre son stock d'ivoire saisi.

Si le pays d'Afrique australe n'est pas autorisé à vendre ses 130 tonnes d'ivoire, dont la valeur est estimée à 600 millions de dollars, les autorités préviennent qu'il pourrait quitter la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES).

La conférence de trois jours a débuté lundi au parc national de Hwange, le plus grand parc animalier du pays, situé dans le sud-ouest du Zimbabwe. Des représentants de 16 pays africains, ainsi que du Japon et de la Chine, grands consommateurs d'ivoire, doivent assister à la réunion, ont indiqué des responsables.

La semaine dernière, des émissaires de certains pays de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada ont été guidés à travers des coffres fortement gardés à Harare, remplis de défenses d'éléphants, afin d'obtenir le soutien de la communauté internationale pour la vente légale de l'ivoire.

L'effort du Zimbabwe pour vendre cet ivoire est controversé, de nombreux groupes de protection de la nature s'y opposant, affirmant que toute vente d'ivoire encourage le braconnage des pachydermes.

La conférence "envoie un signal dangereux aux braconniers et aux syndicats criminels, leur indiquant que les éléphants sont de simples marchandises et que le commerce de l'ivoire pourrait reprendre, ce qui aggraverait la menace pesant sur l'espèce", a déclaré une coalition de 50 organisations de protection de la nature et de défense des animaux du monde entier dans une déclaration commune publiée lundi.

Les pays d'Afrique australe ont été autorisés à deux reprises à vendre leurs stocks d'ivoire au Japon et à la Chine, en 1997 et 2008, et ces ventes limitées ont entraîné une "forte escalade" du braconnage sur le continent, indique la lettre.

Commerce illégal de l'ivoire

La légalisation du commerce de l'ivoire, y compris par l'autorisation d'une autre vente "unique", pourrait avoir des conséquences tout aussi désastreuses", ajoutent les groupes.

Le Zimbabwe fait valoir que sa population d'éléphants croît rapidement, à raison de 5 à 8 % par an, un taux qu'il juge insoutenable. Le Zimbabwe affirme avoir désespérément besoin des fonds provenant de la vente de l'ivoire pour gérer sa population d'éléphants, qui a atteint une taille "dangereuse".

Selon les responsables des parcs nationaux, les 100 000 éléphants du Zimbabwe représentent le double de la capacité de charge de ces derniers. Ces éléphants surpeuplés détruisent les arbres et les arbustes qui leur sont indispensables, ainsi qu'à d'autres animaux sauvages.

Le Botswana voisin possède la plus grande population d'éléphants du monde, avec plus de 130 000 individus. Ensemble, le Zimbabwe et le Botswana comptent près de 50 % des éléphants du monde. Les deux pays affirment qu'ils ont du mal à faire face à cette explosion démographique.

L'opposition vient du Kenya et d'autres membres de la Coalition pour l'éléphant d'Afrique, dont les 32 membres sont pour la plupart des pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest qui comptent moins d'éléphants. Ils affirment que la réouverture du commerce international légal de l'ivoire, même pour une seule vente aux enchères, entraînerait une augmentation du braconnage.

La CITES a interdit le commerce international de l'ivoire en 1989 afin d'enrayer le braconnage. Outre l'interdiction de la vente d'ivoire, la CITES a également imposé en 2019 des restrictions sur la vente d'éléphants sauvages capturés au Zimbabwe et au Botswana, une mesure qui a réjoui certains défenseurs de l'environnement mais consterné les responsables qui luttent pour gérer leurs parcs surpeuplés.

Le commerce illégal de l'ivoire est florissant : des syndicats internationaux financent des braconniers pour tuer des éléphants et scier leurs défenses en ivoire. L'ivoire est ensuite passé en contrebande à l'étranger, où il existe une demande d'ivoire pour les bijoux et les bibelots.

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l'augmentation du braconnage et la perte d'habitat ont aggravé la menace qui pèse sur les populations d'éléphants d'Afrique.

Le Zimbabwe et le Botswana se disent mal équipés pour lutter contre les braconniers sans l'argent des ventes d'ivoire, d'autant plus que les revenus du tourisme ont diminué en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19 depuis 2020.