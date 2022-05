Natation : Chad Le Clos rempile pour son 7e championnat du monde

L'ancien champion olympique Chad Le Clos a été nommé lundi dans l'équipe d'Afrique du Sud pour ses septièmes championnats du monde de natation.

Chad Le Clos, âgé de 30 ans, prévoit de participer aux épreuves de 50 m, 100 m et 200 m papillon aux championnats du monde de Budapest, en Hongrie, qui débuteront le 18 juin, a indiqué la fédération sud-africaine de natation.

Chad Le Clos était le champion olympique 2012 du 200 m papillon et a remporté quatre titres mondiaux sur 100 m et 200 m. Mais il n'a pas passé les préliminaires du 100 m papillon aux Jeux olympiques de Tokyo l'année dernière et a été cinquième dans la finale du 200 m papillon, ce qui a suscité des spéculations sur le fait qu'il pourrait être proche de la retraite.

Il a remporté les épreuves de 50 m, 100 m et 200 m papillon aux championnats d'Afrique du Sud le mois dernier pour un retour en forme.

Lutte contre la dépression

Chad Le Clos a également déclaré dans une interview le mois dernier au site d'information sud-africain New Frame qu'il avait lutté contre la dépression l'année dernière au moment des JO et qu'il avait finalement accepté de chercher de l'aide après les Jeux.

La championne olympique du 200 m brasse et détentrice du record du monde, Tatjana Schoenmaker, fait également partie de l'équipe sud-africaine pour les championnats du monde après avoir été étonnamment battue à la deuxième place dans les 50 m et 100 m brasse lors des championnats nationaux sud-africains par Lara van Niekerk, 18 ans.

Coupe du Monde

Tatjana Schoenmaker a remporté l'argent et a battu le record olympique du 100 m brasse à Tokyo. Elle est listée pour nager les 50 m, 100 m et 200 m brasse aux championnats du monde tandis que l'étoile montante Lara Van Niekerk participera aux 50 m et 100 m brasse.

L'Afrique du Sud est également optimiste pour Matthew Sates, un autre jeune de 18 ans qui a établi trois records du monde juniors l'année dernière et a remporté le titre général de la Coupe du monde sur courte distance. Il est inscrit pour les 100 m, 200 m, 400 m nages libres et le 200 m quatre nages individuelles.