Côte d'Ivoire : 11 cas de dengue, dont 1 mort

Une épidémie de dengue, maladie virale transmise par les moustiques, s'est déclarée depuis le 22 mars en Côte d'Ivoire, touchant principalement Abidjan et faisant un mort sur 11 cas enregistrés, a annoncé mardi le ministère ivoirien de la Santé.

"11 cas confirmés de dengue ont été détectés en Côte d'Ivoire, principalement dans le district autonome d’Abidjan", indique Le Vigile, une publication officielle du ministère de la Santé.

Il y a neuf cas provenant d'Abidjan et deux cas venant des villes d'Adiaké, à 90 km à l'est de la capitale économique ivoirienne de 5,6 millions d'habitants, et de Daloa (centre-ouest), selon le ministère.

Le mode de transmission de la dengue est similaire à celui du paludisme, et la saison des pluies en cours facilite la reproduction des moustiques en Côte d'Ivoire, où une épidémie de dengue s'était déclarée en 2019, avec 130 cas et deux décès recensés.

Le gouvernement avait alors lancé une campagne d'éradication des moustiques et de sensibilisation pour contrecarrer la progression de cette maladie "ré-émergente" à l'échelle mondiale.