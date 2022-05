Nigeria : au moins 8 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Lagos

Au moins huit personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages dans un quartier de Lagos, la capitale économique du Nigeria, ont indiqué lundi les services de secours.

L'immeuble s'est effondré pour une raison indéterminée dimanche soir vers 21h30, ont précisé les sauveteurs qui ont réussi à extraire des décombres 23 personnes plus ou moins gravement blessées.

Les habitants et les passants se sont rassemblés avant l'aube pour rejoindre une équipe de secouristes et de travailleurs humanitaires qui ont fouillé les décombres à la recherche de survivants. On ignore combien d'occupants se trouvaient dans l'immeuble situé dans un quartier densément peuplé de la ville.

Le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble, situé dans le quartier d'Ebute-Metta, dans la partie continentale de la mégapole nigériane, servaient d'entrepôts, tandis que les 2e et 3e étages étaient résidentiels, a précisé Ibrahim Farinloye, de l'agence nationale de gestion des urgences (Nema).

Normes architecturales

"Nous avons retrouvé huit corps et 23 personnes ont été secourues avec divers degrés de blessures et ont été soignées dans plusieurs établissements de santé", a-t-il précisé.

"Nous continuons de fouiller les décombres à la recherche d'éventuelles victimes", a-t-il ajouté lundi matin en soulignant qu'une enquête était ouverte pour déterminer la cause de l’effondrement du bâtiment.

L'écroulement d'immeubles est fréquent au Nigeria où les normes architecturales et l'entretien des bâtiments sont souvent négligés. En novembre, l'effondrement d'un gratte-ciel en construction à Lagos avait provoqué la mort de 45 personnes parmi les ouvriers qui travaillaient sur le chantier.

Trois personnes avaient également été tuées dans l'effondrement d'une église en janvier à Port-Harcourt, dans le delta du Niger. Une étude d'un chercheur sud-africain a recensé 152 immeubles qui se sont effondrés à Lagos depuis 2005.