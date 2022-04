Sénégal : réactions après la réélection du président français

Après la réélection du président français Emmanuel Macron, les Sénégalais se disent rassurés. Avec plus de 58 % des voix, le président sortant écarte le parti d'extrême droite du "Rassemblement National" du pouvoir.

"Emmanuel Macron a une bonne relation avec le président Macky Sall et ils collaborent sur beaucoup de projets", explique Macktar Sakho_. "On préfère continuer cette relation plutôt que de se retrouver avec un président français qui, nous insulte dès le départ, nous insulte."_

"On préfère Macron", ajoute Mbaye Fall, "c'est plus prudent, car comme c'est l'extrême droite, on n'est vraiment pas rassurés. On a des émigrés, nos frères, nos parents qui sont en Europe, ce n'est pas prudent. On n'est pas trop en confiance avec Marine Le Pen."

Mais certains restent mitigés à propos de cette réélection, et attendent de voir si les partenariats et les relations entre les deux pays vont évoluer.

"Pour moi, il n'y aura pas de changement, ce sera une continuité, sauf si nos chefs d'État veulent tirer beaucoup plus de profits du côté de la France", détaille Malick Ndiaye. "Renégocier les contrats, surtout nos partenariats avec les Français, on peut en citer pas mal. Mais ça sera à nos chefs d'Etat de négocier ces contrats pour que le Sénégal puisse en tirer profit."

Lors de son premier mandat, le président français Emmanuel Macron avait annoncé vouloir dépoussiérer les relations entre la France et le continent, et rompre avec la "Françafrique" et ses pratiques opaques.