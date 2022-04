Rugby à 7 : l'Ouganda champion d'Afrique

Les Rugby Cranes ont remporté chez eux à Kampala le Sevens Series africain, tournoi qualificatif pour la coupe du monde de la discipline qui aura lieu en septembre en Afrique du Sud.

Les rugbymen ougandais ont d'abord sorti le champion sortant, le Kenya, 22 à 12. En finale, Mike Wokorach et ses coéquipiers ont écrasé le Zimbabwe, 26 à 0, pour remporter le titre continental.

_"Nous avons eu que trois mois de préparation intensive pour ce tournoi. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons su prouver que ce dur labeur a porté ses fruits et je suis très heureux pour les garçons."

Alors que la coupe du monde de rugby à 7 aura lieu au Cap en septembre prochain, le succès du tournoi ougandais démontre la capacité du continent à accueillir un événement de portée internationale. La planète ovale sait qu'elle peut compter sur l'Afrique .

Andrew Owor, vice-président de Rugby Afrique, se réjouit du rugby pratiqué pendant deux jours :

"Le niveau s'est vraiment élevé. On voit que les équipes ont travaillé dur. C'était bien de voir l'Ouganda, le Kenya, le Zimbabwe ou la Zambie à un tel niveau. C'est une excellente publicité pour notre rugby".

14 équipes ont pris part au tournoi, dont les nations émergentes que sont le Burundi, le Sénégal ou le Burkina Faso, un plateau africain prometteur qui offre enfin au continent une plus grande présence sur le circuit international.

La légende ougandaise William Blick, aujourd'hui membre de CIO se réjouit que "tous ces__ pays acquièrent plus d'expérience et sont capables de grandir encore. Le rugby à sept en Afrique a donc progressé et nous devons organiser davantage de tournois de ce type sur le continent. Nous devrions organiser des séries au moins une ou deux fois par an."