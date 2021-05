Rugby : le Sevens Solidarity Camp avant les JO de Tokyo

Les rugbymen de l’Ouganda, du Zimbabwe, de l’Afrique du Sud et du Kenya étaient au Sevens Solidarity Camp ce week-end.

De ces quatre équipes, l'Afrique du Sud et le Kenya sont déjà qualifiés par la deuxième édition du tournoi olympique de rugby à 7. Une bonne préparation pour le Zimbabwe et l’Ouganda, qui visent quant à elles le repêchage pour les JO de Tokyo. "C'est un bon week-end pour le rugby africain. Les équipes se sont montrées à la hauteur. Il y a eu beaucoup de rencontres à haute intensité, ce dont nous avons tous besoin. Les deux premiers jours ont été très positifs et il y a encore beaucoup de travail à faire'', déclare Tolbert Onyango, entraîneur de l'équipe d'Ouganda.

Vainqueur du Kenya sur un score de 31 - 7, Neil Powell, l’entraîneur des Blitzboks d'Afrique du Sud, se dit confiant pour la préparation de son équipe pour les JO de Tokyo, qui débutent le 26 juillet. ''Le principal défi pour nous sera de commencer les Jeux Olympiques comme nous avons terminé ces deux derniers matchs contre le Kenya et l'Ouganda. Je pense que nous avons mis en place un bon plan pour y parvenir et nous attendons avec impatience les trois prochains mois."

L’Ouganda et le Zimbabwe devront batailler ferme pour obtenir le dernier billet pour Tokyo. Les 19 et 20 juin prochain, 12 équipes masculines seront en lice pour décrocher le précieux sésame au stade Louis II de Monaco.