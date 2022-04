Libye : le derby tripolitain à l'épreuve des conflits politiques

A Tripoli, les supporters mettent de côté les conflits politiques qui courent en Libye pour supporter les deux principaux clubs de la capitale.

Si le derby se déroule a 1000 km la, dans la ville de Benghazi désignée pour accueillir cette confrontation a huit clos, des fans des deux équipes les plus titrées du football libyen, Al-Ahly Tripoli et Al-Ittihad. ont tenu à se réunir.

"Si le match avait lieu à Benghazi, j'aurais peur d'y aller parce qu'il y a encore un peu de discrimination, donc j'ai peur d'y être comme si j'étais à l'étranger. Je me sentirais plus en sécurité pour marcher à Tunis, contrairement à ce qui se passerait si jetais dans la ville de Benghazi." a déclaré Mokhtar Mohamed, supporter d'Al-Ittihad.

Le stade de Tripoli n'étant pas homologué, c’est le stade de Benghazi qui accueille cette confrontation.

Le match retour est prévu le 24 avril.

Si quelques supporters motivés ont fait le déplacement jusque Benghazi, plusieurs dizaines d’autres supporters ont investi dimanche soir la Place des Martyrs, au cœur de Tripoli la capitale, pour suivre la rencontre diffusée sur un écran géant Le match s'est soldée par un nul 0-0.

"C'est une chose importante pour Al-Ittihad et Al-Ahly de jouer un match ensemble et pour les autres pays d'en être témoins et de savoir que la Libye est sûre et que nous serions capables de regarder un match ensemble au stade, tout en maintenant une bonne ambiance", a clamé Hashad Faysal, supporter d'Al-Ahly Tripoli.

Rempart du camp de l’est et des forces du maréchal Khalifa Haftar qui ont tenté de conquérir Tripoli militairement avant leur défaite de 2020, Benghazi est un lieu qui incarne les tensions politiques en Libye. Ces dernières ayant repris depuis plusieurs semaines.

En décembre, des querelles persistantes ont entraîné le report sine die des élections présidentielle et législatives sur lesquelles la communauté internationale fondait de grands espoirs pour enfin stabiliser le vaste pays.