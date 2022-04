Un rubis tanzanien de 2,8 kg exposé à Dubaï

L'un des plus gros rubis bruts trouvé en Tanzanie, surnommé "Burj Alhamal", a été présenté pour la première fois au public vendredi dans un hôtel de Dubaï, aux Émirats arabes unis, avant sa mise aux enchères. Le prix de cette pierre aux teintes verdâtres et violet foncé pourrait atteindre 120 millions de dollars. Pesant 2,8 kg, c'est l'un des plus gros rubis bruts jamais mis au jour au monde et il fait partie des rubis les plus rares.

C'est un rubis brut de Tanzanie, il fait 8 400 carats, il n'est pas chauffé, ce que je veux dire par ne pas être chauffé, c'est qu'il n'a pas été traité. Donc c'est naturel et c'est pourquoi, c'est précieux. Nous allons le vendre aux enchères, mais avant la vente, pendant les 30 prochains jours, nous allons parcourir Dubaï dans différents endroits où tout le monde pourra le voir. Parce qu'il est important de montrer qu'il existe vraiment. Vous pouvez chercher ces images sur Google, mais vous ne saurez pas si elles sont réelles ou non a expliqué Patrick Bellati, directeur général de SJ Gold & Diamond.

L'arrivée de Burj Alhamal à Dubaï consolide le statut de la région en tant que leader sur le marché des pierres précieuses. Pendant sa mise aux enchères, on saura si la pierre sera découpée en petits morceaux ou vendue en l'état. L'acheteur potentiel de la pierre devra décider de ce qu'il en fera après son acquisition. Le mois dernier, un diamant géant appelé "The Rock" avait été présenté pour la première fois à Dubaï.