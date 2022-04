Zimbabwe : une exploitation d'aigues-marines exclusivement féminine

La mine Zimbaqua, au Zimbabwe, est la première du genre en Afrique et emploie une main-d'œuvre entièrement féminine.

Située près de Karoi, une ville située à 200 km au nord-ouest de la capitale Harare, Zimbaqua change la vie des femmes de la région.

"Ma famille a beaucoup souffert avant que je ne rejoigne la mine", raconte Sylvia Mugova, une mineuse et mère de cinq enfants. "Mes enfants étaient constamment suspendus de l'école en raison du manque de frais de scolarité. Mon mari ne travaille pas. Nous nous occupons également de ma belle-mère. Tout ce que je voulais, c'était avoir la possibilité de subvenir aux besoins de ma famille, et l'exploitation minière me l'a donné."

Mugova est l'une des 35 femmes, dont beaucoup ont peu ou pas d'éducation formelle, employées par Zimbaqua. Toutefois, la main-d'œuvre peut aller jusqu'à 60, d'autres femmes étant prises en charge en tant que contractantes. Ces chiffres sont significatifs, car seulement 15 % des 7,6 millions de Zimbabwéennes travaillent comme mineuses artisanales et à petite échelle.

Les mineurs creusent la surface de 50 hectares à la recherche de gisements d'aigue-marine. Il s'agit du nom utilisé pour les spécimens de qualité gemme du minéral béryl, une pierre de couleur bleue très prisée par les grossistes internationaux et les créateurs de bijoux.

Les femmes utilisent des marteaux pesant entre 12 et 16 kilogrammes. Elles sont également formées pour manier des ciseaux, des forets et des concasseurs de roches afin de libérer les pierres précieuses. En contrepartie, les travailleuses reçoivent un salaire mensuel stable d'un peu moins de 300 dollars.

Jusqu'à récemment, les pierres étaient expédiées à Bangkok pour y être taillées et polies. Toutefois, l'entreprise a commencé à former des femmes pour qu'elles assument ces tâches sur place - une autre mesure d'émancipation dans ce secteur dominé par les hommes.

Selon le directeur de la mine, Rumbidzai Gwinji, Zimbaqua établit une nouvelle norme en matière d'exploitation minière.

"Le projet élève la communauté en apportant des solutions aux femmes. Les femmes n'ont plus à attendre et à espérer que leur mari mette un repas sur la table. Pour les mères célibataires, il n'y a pas de meilleure sécurité qu'une source de revenus fiable. Elles peuvent désormais s'occuper des enfants, les envoyer à l'école et les nourrir. Elles sont maintenant stables financièrement", a-t-elle partagé.

Les fondateurs Patrick Zindoga et Iver Rosenkrantz ont créé la mine en 2019 pour créer des opportunités uniques pour les femmes. Le cofondateur Zindoga a déclaré que l'idée a d'abord été repoussée.

"Les gens pensaient que le concept était ridicule. C'était l'argument habituel selon lequel les femmes ne peuvent pas faire ce que les hommes peuvent faire", explique Zindoga.

"C'était une évidence pour nous, car nous savons comment mettre en place des modèles commerciaux qui fonctionnent. Les femmes sont plus dignes de confiance, engagées et responsables, car on attend d'elles qu'elles soient des piliers de force. Nous leur avons donné une formation sur le tas et les femmes ont rattrapé leur retard. Elles font mieux que ce que nous attendions et je pense qu'elles feront honte aux hommes."

L'entreprise exporte actuellement vers l'Inde et la Thaïlande. Elle ouvre une ligne de bijoux pour mettre en valeur l'aigue-marine extraite par ses ouvrières.

"Nous sommes ravis de commencer à vendre et à exporter des produits finis. Nous espérons nous développer et créer des opportunités durables pour davantage de femmes dans le pays", conclut Zindoga.

Un reportage de Nyasha K Mutizwa, correspondante d'Africanews à Karoi, Zimbabwe.