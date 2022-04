L'Allemagne veut renforcer sa cooperation militaire avec le Niger

Après le Mali, la ministre allemande des Affaires étrangères poursuit sa tournée dans le Sahel avec une visite au Niger.

Lors de sa rencontre avec le président Mohamed Bazoum, il a principalement été question de la coopération militaire entre les deux pays, ainsi que d’autres grands défis auxquels le Niger est confronté, comme le terrorisme et les conséquences du changement climatique.

"En tant que ministre allemand des affaires étrangères, je suis très heureuse d’aborder la question majeure de la protection du climat, pour laquelle nous voulons, en Allemagne, apporter un soutien fort au cours des prochaines années. Nous voulons également soutenir la sécurité et l'éducation, un sujet aussi important pour le président. Et là aussi, l'Allemagne apportera son soutien, car l'éducation est une chose importante pour les jeunes, et cela unit également nos deux pays", a déclaré Annalena Baerbock.

L'Allemagne appuie et forme des forces spéciales nigériennes dans un centre d'entraînement dans la région de Tahoua. Au moment où Berlin envisage de retirer ses soldats du Mali, le Niger apparaît comme un pays clé dans le redéploiement des forces militaires internationales au Sahel.