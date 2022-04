Niger : l'ex-ministre Ousmane Cissé suspecté de tentatives de putsch

L'ancien ministre nigérien de l'Intérieur (2010-2011), Ousmane Cissé, a été écroué vendredi pour son implication présumée dans deux tentatives de coup d'État dont celle de mars 2021.

"Ousmane Cissé, l'ex-ministre de l'Intérieur a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Birni N'Gaouré (sud du Niger) pour son implication dans deux tentatives de coup d'État déjouées en mars 2021 puis tout récemment en mars 2022", a affirmé à l'AFP un officiel nigérien, sans plus de précisions. Une source pénitentiaire a confirmé à l'AFP que l'ex-ministre "a été incarcéré dans une prison à Birni N'Gaouré", à une centaine de kilomètres au sud de la capitale.

Ousmane Cissé a été convoqué vendredi à la gendarmerie puis entendu plusieurs heures par un juge qui l'a placé sous mandat de dépôt, a expliqué l'officiel. On ignore les charges qui ont été retenues contre lui ou le rôle qu'il a pu jouer dans les deux putschs avortés.

Le 31 mars 2021, le gouvernement nigérien avait annoncé l'arrestation de plusieurs personnes après une tentative de coup d'État, deux jours avant la prestation de serment de l'actuel président Mohamed Bazoum. Le "cerveau" présumé de cette tentative de coup d'État, Sani Gourouza, un capitaine de l'armée de l'air, avait été arrêté en avril 2021 au Bénin voisin et remis aux autorités nigériennes.

L'arrestation d'Ousmane Cissé "est également en lien avec un dernier coup d'État déjoué en mars 2022, alors que le président Bazoum se trouvait en Turquie", a ajouté l'officiel nigérien. Les autorités n'ont pas communiqué publiquement sur ce deuxième putsch manqué.

Ousmane Cissé, 60 ans, est un officier de police qui a été ministre de l'Intérieur de 2010-2011 dans le gouvernement de transition mis en place par le général Salou Djibo, chef de la junte militaire qui avait renversé l'ancien président Mamadou Tandja en février 2010.

La junte du général Djibo avait organisé des élections remportées par l'opposant historique Mahamadou Issoufou qui s'est retiré du pouvoir après deux mandats en 2021, pour passer le témoin à son dauphin Mohamed Bazoum.

Ousmane Cissé avait été nommé conseiller du président Issoufou et avait occupé d'importants postes dont celui de directeur général de la police nationale et de directeur général de la sécurité extérieure. Il a été ambassadeur pour le Tchad et la Centrafrique de 2016 à février dernier.