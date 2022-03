Kenya : les jeunes manifestent contre la pollution du lac Victoria

Au Kenya, sur les rives du Lac Victoria, des jeunes vêtus de tee-shirt jaunes manifestent en prévision de la COP 27. Menés par la jeune Rahmina Paulette, âgée de 16 ans, ils tentent, à leur échelle, d'alerter et de lutter contre la pollution plastique du plan d'eau et de la prolifération de la jacinthe d'eau qui nuit à l'écosystème aquatique.

"Nous, les jeunes, ne sommes pas du tout satisfaits de la situation de notre lac", explique Tom Ogallo, militant pour l'environnement. "Nous, les jeunes, ne sommes pas du tout satisfaits du changement climatique qui se produit dans notre pays. Nous, les jeunes, nous appelons les autres jeunes à nous rejoindre dans cette action particulière pour que nous puissions avoir un environnement de qualité."

GRÈVE GÉNÉRALE DU CLIMAT À KISUMU ! Réclamer les droits du Lac Victoria et plaider pour que des légumes locaux africains soient proposés à la COP27. #LetLakeVictoriaBreath #nosplantesnotreculture #PeopleNotProfit

"Nous avons également une autre campagne appelée 'Food at COP' qui vise à promouvoir les légumes locaux qui seront servis à la COP 27", détaille Rahmina Paulette, militante pour l'environnement. "Nous avons le message suivant : les gens, pas le profit. Il s'agit de prendre soin de la santé humaine tout en fournissant des solutions environnementales, sans chercher à obtenir des avantages économiques."

L'adolescente a fondé un projet utilisant la plante pour fabriquer des tables, chaises ou paniers. Le plastique ramassé sur les rives, est également recyclé afin de produire différents types d'objets.

"Les recherches indiquent que d'ici 2050, nous aurons plus de plastiques que de poissons dans nos plans d'eau", explique Alicia Moraa Ontita, cheffe de projet chez Manyatta Precious Plastics. "Donc, pour empêcher que cela ne se produise et aussi pour des raisons liées au changement climatique, nous avons dû commencer à recycler le plastique et nous avions aussi besoin de créer une source de revenus pour les jeunes du coin".

Dans sa dernière publication, le GIEC a une nouvelle fois alerté sur la rapidité du changement climatique et sur la nécessité de s'y adapter, en plus de réduire les émissions de gaz à effets de serre.