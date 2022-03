Jeanette Uwimana, sourde-muette en route pour le concours Miss Rwanda

Uwimana Jeanette, 26 ans, qui vit avec un handicap auditif et de parole au Rwanda, défie tous les obstacles en poursuivant son rêve de devenir la gagnante du concours de beauté Miss Rwanda de cette année.

Uwimana était initialement intéressée par la compétition pour l'édition 2021 de Miss Rwanda, mais à cause de la peur du handicap et de l'insécurité projetée par ses amis et sa famille, elle en a été découragée.

Néanmoins, elle a choisi de poursuivre son objectif cette année, en commençant par s'inscrire à une formation en langue des signes, ce qui lui permettra d'améliorer ses résultats.

_"Depuis que je suis à l'école primaire, j'ai l'habitude de regarder le concours Miss Rwanda et j'ai toujours voulu y participer, ce qui est triste c'est que je n'ai jamais vu de personne sourde à Miss Rwanda. Alors j'ai décidé que j'allais essayer et voir si ça pouvait marcher. Je me suis inscrite, et quand ils m'ont appelée, j'étais vraiment heureuse. Ensuite, je suis allé dans la province du sud où j'ai commencé les auditions, ce n'était pas facile. J'avais un peu peur, mais je me disais que je devais le faire. Les personnes handicapées sont capables, si vous êtes aveugle, si vous avez un handicap physique, si vous utilisez une chaise roulante, n'importe quel handicap, nous sommes capables"_ a déclaré Uwimana Jeanette.

Uwimana a été annoncé comme le gagnant du projet le plus innovant du concours de beauté Miss Rwanda 2022, parrainé par le Rwanda. Elle recevra des fonds pour son projet et sera également l'ambassadrice de la marque de la banque.

"Après avoir gagné le titre de Miss Innovation, mon projet est de continuer à promouvoir les personnes handicapées. Pas seulement les sourdes, mais aussi les personnes atteintes d'un grand handicap. Je souhaite qu'ils créent leur propre entreprise et qu'ils réalisent leurs rêves" a-t-elle ajouté.

Selon le quatrième recensement de la population et de l'habitat au Rwanda, réalisé en 2012, il y a 446 453 personnes vivant avec un handicap dans le pays. Grace à des programmes comme Miss Rwanda, où l'inclusivité a été encouragée, maintenant nous avons des jeunes femmes comme Uwimana qui s'épanouissent et qui ouvrent la voie à d'autres personnes vivant avec un handicap.