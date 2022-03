Zimbabwe : journée d'élections partielles cruciales

Journée d'élections au Zimbabwe. Durant toute la journée samedi, les citoyens se sont rendus dans les bureaux de vote de 28 circonscriptions parlementaires et 122 municipalités de gouvernements locaux afin de procéder à des élections partielles. Ces scrutins, sont considérés comme un indicateur pour les élections générales prévues l'année prochaine.

"Je suis venu voter parce que nous voulons du changement, les choses sont difficiles dans ce pays, il n'y a pas d'argent ni d'emplois et nos enfants ne vont pas à l'école", a déclaré Elvis Enera. "Nous voulons une vie meilleure, des emplois pour nos enfants parce que maintenant, ils passent leur temps à boire et à se droguer et ce genre de comportement ne doit pas être autorisé au Zimbabwe", a ajouté Ronika Mwedzi.

Dans certaines circonscriptions parlementaires, 20 législateurs élus de l'opposition avaient ensuite été révoqués.

"Nous voulons nous assurer que nous corrigeons l'erreur nationale de la révocation des représentants des citoyens au parlement, au conseil, qui a été faite de manière illégale, criminelle par la Zanu-PF et leurs acolytes", a expliqué Nelson Chamisa, le leader de l'opposition.

Le leader de l'opposition, considéré comme le principal adversaire du président Emmerson Mnangangwa, a formé son parti, il y a seulement trois mois. Pendant sa campagne, il s'est plaint d'une répression de la part des autorités, plusieurs de ses meetings ayant été interdits. Le Zimbabwe est dirigé par le Zanu-PF depuis son indépendance de la Grande-Bretagne, en 1980.