Les Essence Black Women in Hollywood Awards suscitent l'émotion

Le magazine Essence a rendu hommage au "Black cinematic universe", lors de la cérémonie des Black women in Hollywood awards, jeudi à Beverly Hills en Californie. Les lauréates Aunjanue Ellis, Quinta Brunson, Nia Long et Chanté Adams figuraient toutes sur le numéro de mars/avril du magazine.

La créatrice d'Abbott Elementary a expliqué que les femmes noires de la série s'apparentaient à sa famille, des femmes faisant de leur mieux dans un monde pas toujours très tendre. Et souhaite continuer de créer des histoires et personnages avec soin et amour pour les femmes noires.

L'acteur Will Smith s'est montré ému en présentant sa partenaire d'affiche dans King Richard. "Elle a réveillé en moi une chose où elle me renvoie la meilleure version de moi-même, elle me renvoie ce que je suis censé être", a-t-il déclaré.

"Oui, je suis noire, je suis peut-être moche, mais je suis là !", a repris Aunjanou Ellis, citant Celie Johnson dans son film "La couleur pourpre" pour clôturer son discours. L'actrice est nominée pour le meilleur second rôle féminin aux Oscars, qui se tiendront ce weekend, pour sa performance dans le film "King Richard".