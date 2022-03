Nigeria : Atiku Abubakar lorgne le fauteuil présidentiel pour la 6e fois

Mercredi, à Abuja, plusieurs militants du PDP, le parti démocratique populaire avaient pris d'assaut le centre international de conférence où se produisait l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Ce dernier a annoncé pour la sixième fois sa candidature à l'élection présidentielle de février 2023.

"Actuellement, le Nigeria est un navire en train de couler, il doit être sauvé de toute urgence. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer ma candidature à la présidence de la République fédérale du Nigeria, sous la plateforme du Parti démocratique populaire du Nigeria " a-t-il dit devant une foule de spectateurs.

Originaire de l'Etat d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, Atiku Abubakar avait obtenu l'aval de son parti en 2019 mais avait été battu par l'actuel président Muhammadu Buhari, pour cette nouvelle conquête présidentielle, il propose cinq clés basées sur : l'unité du Nigeria, la sécurité, l'économie, l'éducation et la dévolution de plus de ressources et de pouvoirs aux unités fédératives.

Avant de concourir à l'élection présidentielle, Atiku Abubakar devra d'abord défier d'autres grandes figures de son parti à l'image de Aminu Waziri Tambuwal le gouverneur de Sokoto, le gouverneur Bala Mohammed de Bauchi et d'autres candidats à la présidence du PDP.