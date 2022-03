Égypte : le transit par le canal de Suez coûtera 15 % de plus en mai

L'Égypte a annoncé mardi qu'elle allait augmenter les droits de transit pour les navires, y compris les pétroliers, passant par le canal de Suez, l'une des voies navigables les plus importantes au monde.

L'autorité du canal de Suez a indiqué sur son site web qu'elle allait ajouter 15% aux droits de transit normaux pour les pétroliers et les navires chargés de produits pétroliers, contre 5 % actuellement. Ces augmentations prendront effet à partir du 1er mai et pourraient être révisées ou annulées ultérieurement, en fonction de l'évolution du transport maritime mondial.

Les nouvelles augmentations sont des amendements aux hausses de surtaxe imposées en mars aux navires passant par la voie navigable. L'Autorité du Canal de Suez a indiqué que les frais de surtaxe pour les chimiquiers et autres navires-citernes de vrac liquide passeront de 10 à 20 %, tandis que les navires de vrac sec en charge et sur lest verront leur surtaxe passer à 10 %.

Les navires transportant des véhicules, les cargaisons générales et les navires de transport lourd, ainsi que les navires polyvalents, subiront une augmentation de 14 %, contre 7 % auparavant. Les pétroliers de brut et de produits pétroliers sur lest qui transitent par le canal doivent toujours payer une surtaxe de 5 % des droits de transit normaux.

Sur son site web, le canal de Suez indique que ces augmentations sont "conformes à la croissance significative du commerce mondial ... et au développement de la voie navigable et à l'amélioration du service de transit".

Les autorités du Canal ont travaillé à l'élargissement et à l'approfondissement de la partie sud de la voie navigable, où un énorme navire s'est échoué et a fermé le canal en mars 2021. Le blocage de six jours a perturbé les expéditions mondiales.

Environ 10 % du commerce mondial, dont 7 % du pétrole, passe par le canal de Suez, qui relie la Méditerranée et la mer Rouge. Pour l'Égypte, le canal, qui a été ouvert pour la première fois en 1869, est une source de fierté nationale et de devises étrangères.

Les autorités ont déclaré que 20 649 navires ont traversé le canal l'année dernière, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 18 830 navires de 2020. Les revenus annuels du canal ont atteint 6,3 milliards de dollars en 2021, le plus haut niveau de son histoire.

L'industrie du transport maritime est toujours sous la pression de la pandémie, et la guerre de la Russie en Ukraine a ajouté aux préoccupations économiques mondiales.