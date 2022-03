RDC : augmentation des agressions sexuelles à Goma

À Goma, à l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), les témoignages de femmes victimes de violences sexuelles se multiplient depuis le début de l'année.

Nyota Mweshi était en 6 e année de primaire lorsqu'elle a été violée par son instituteur, qui l'a gardée enfermée chez lui pendant plusieurs heures. La jeune fille a alors été aidée par une organisation pour se remettre de ce traumatisme. À 16 ans, elle habite avec ses parents et sa fille Francine, mais son avenir reste incertain.

"Il m'avait demandé d'aller prendre mes notes chez lui à 13 h, je suis passée chez moi pour changer d'uniforme, et une fois chez lui, il m'a pris de force et m'a enfermé dans sa maison", raconte Nyota Mweshi, victime de violences sexuelles. "À 19 h, son ami est venu, ils m'ont demandé de rentrer chez moi. Quelques jours après, ma mère m'a conduite à l'hôpital et on a découvert que j'étais enceinte. Je voudrais que mon enfant étudie, qu'elle poursuive là où j'ai été arrêtée."

À travers son association, Eugénie assure la prise en charge psycho-sociale des femmes victimes de violences sexuelles. Elle est révoltée par l'inaction du gouvernement congolais, qui n'arrive pas à sanctionner les auteurs des actes.

"Nous avons constaté que le gouvernement semble rejeter nos plantes surtout que les malfrats de ces actions, il ne considère pas ces femmes victimes des violences sexuelles", explique Eugénie Bazimenyera, responsable de l'organisation Renaître Grands Lacs. "Il y a beaucoup de cas de violences sexuelles dans la ville de Goma que nous rencontrons, mais comme on avait commencé le projet, on avait commencé par l'identification de ces femmes et nous avions identifié 270 femmes victimes des violences sexuelles."

L'hôpital Heal Africa s'est spécialisé dans le traitement de ses violences, suite à la prolifération des cas dans la ville. Le docteur Justin Paluku a établi une liste des complications possibles après un viol.

"Nous avons réparé 243 patientes traitées à Goma en dehors de Goma pour l'année passée", commente le médecin.

Plusieurs organisations de droits humains ont notifié cette augmentation des agressions sexuelles dans la ville. Sans leur aide et des soins, les victimes développent parfois des maladies infectieuses qui peuvent leur être fatales.