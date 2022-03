Guerre en Ukraine : rencontre entre l'Égypte, les Émirats et Israël

Une rencontre entre le ministre israélien Naftali Bennett et le dirigeant des Emirats arabes unis Mohammed Ben Zayed a été organisée à Charm el-Cheikh en Égypte.

Accueillie mardi par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, la rencontre portait sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur l’énergie et la sécurité alimentaire.

A ce jour, les pays pétroliers du Golfe, dont les Emirats, résistent encore aux pressions occidentales pour accroître la production et freiner l'envolée des prix du brut provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine.

L'Egypte, qui importe 85% de son blé et 73% de son huile de tournesol d'Ukraine et de Russie, subit de plein fouet la flambée inédite des prix des céréales et du pétrole.