Calcio : le Nigérian Victor Osimhen signe son 2e doublé pour Naples

L'attaquant nigérian Victor Osimhen a signé son deuxième doublé consécutif samedi, permettant à Naples de décrocher une victoire à domicile contre l'Udinese.

Alors que les Napolitains étaient menés à la pause, la donne a changé dès leur retour des vestiaires. Osimhen égalise à la 52e avant d’enchaîner d'une reprise croisée à la 63e. Faute de cartons accumulés, l'attaquant nigérian, déjà auteur d'un doublé le week-end dernier, ne jouera pas le prochain match face à l'Atalanta

Le champion en titre, l'Inter Milan, a été tenu en échec 1 - 1 par la Fiorentina, l'Inter n'a pris que sept points lors de ses sept derniers matches alors qu le Milan AC actuellement en tête du classement avec 66 points, s'est imposé 1 - 0 à Cagliari.

Avec 15 buts cette saison, 11e en Serie A, Victor Osimhen semble entretenir les espoirs de Scudetto du Napoli.

Victor Osimhen âgé de 23 ans est le premier Nigérian à marquer au moins 10 buts sur deux saisons de Serie A, et le quatrième africain et le quatrième Africain après le Libérien George Weah (AC Milan), le Camerounais Samuel Eto’o (Inter Milan) et l’Egyptien Mohamed Salah (AS Roma), selon l'institut Opta spécialisé dans les statistiques.