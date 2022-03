Mozambique : un projet d'écotourisme pour booster l'économie

Le Mozambique inaugure son nouveau projet d’écotourisme à Ponta Milibangalala.

Alors que le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa entame sa deuxième journée de visite dans le pays, ce paradis au cœur de la vie sauvage à un peu plus de 100 kilomètres au sud de Maputo, a ouvert ses portes.

L’objectif de ce projet étant d’aider l'économie du pays du président mozambicain Filipe Nyusi.

"L'ouverture de cette entreprise, en plus d'augmenter le nombre de lits, d'emplois et de services de qualité offerts dans le pays, contribue à la lutte contre la pauvreté car d'une part elle emploie nos concitoyens et d'autre part elle fera pression sur la production locale pour approvisionner l'établissement." a déclaré le Président du Mozambique, Filipe Nyusi.

Après avoir écouté son homologue mozambicain, le président portuguais de Sousa s’estpermis de suggérer quelques conseils concernant le tourisme à Ponta Milibangalala :

"Un plongeon dans les eaux, pour un dialogue avec l'éléphant, pour un échange avec la girafe, pour l'un ou l'autre moment plus romantique avec les oiseaux et, pour ceux qui sont très maritimes, aussi avec les poissons de la mer" a ajouté le chef d'état portugais.

L'amitié entre de Sousa et Nyusi a été exprimée avec affection tout au long de cette visite d'État.

Le départ du président portugais pour l’Europe est prévu ce dimanche.