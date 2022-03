Le conflit séparatiste au Cameroun déborde sur son voisin nigérian

Le seul moyen d'atteindre le village de Manga, à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, est le bateau.Le 17 novembre de l'année dernière, des combattants séparatistes camerounais sont passés au Nigeria et ont attaqué ce village tuant cinq personnes, dont le chef local. Shiban Tikari est le gouverneur de la région de Takum, c'est la deuxième fois qu'il remonte la rivière Katsina depuis l'attaque.

"La marine s'occupera de l'eau avec les services d'immigration, l'armée de terre et l'armée de l'air survoleront la frontière pour mettre en échec les Ambazoniens". souligne Shiban Tikari.

Le gouverneur de la région a demandé un déploiement des forces de sécurité afin d'assurer la sécurité de la population qui a trouvé refuge dans la brousse. Aboubakar Manga est le frère du chef du village tué en novembre dernier : "les Ambazoniens sont arrivés et ont commencé à tirer. Nous n'avions jamais entendu de bruits de fusils comme ceux que nous avons entendus ce jour-là. Je n'oublierai jamais ces sons. Apparemment, ils ont même tiré sur nos enfants qui se cachaient dans l'eau, derrière les arbres, et les ont ensuite jetés à l'eau. C'est ce que nous avons vu ce jour-là. Sans la marine et l'immigration, je crois que le peuple de Manga aurait cessé d'exister."

Cela fait cinq ans que les séparatistes anglophones ont déclaré l'indépendance des deux régions anglophones du Cameroun. Depuis lors, le conflit se poursuit dans ce pays et a désormais franchi la frontière avec le Nigeria. Les soldats nigérians patrouillent la frontière, mais le gouvernement de Tikari affirme que la menace est grande.