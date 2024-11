Finlande : 5 suspects arrêtés pour violences séparatistes au Nigeria

La police finlandaise a annoncé jeudi avoir arrêté cinq suspects en lien avec les violences meurtrières dans le sud-est du Nigeria et demander une prolongation de la détention par le tribunal.

La police n'a pas identifié les suspects, précisant seulement qu'un citoyen finlandais et nigérian, né dans les années 1980, faisait l'objet d'une enquête criminelle.

Cependant, Simon Ekpa, un Nigérian lié au mouvement séparatiste biafrais, vit à Lahti, où le tribunal de district de Päijät-Häme examinera une demande du Bureau national d'enquête finlandais de maintenir les suspects en détention.

Simon Ekpa est l'un des dirigeants du groupe séparatiste du peuple indigène du Biafra qui exige la création d'un État indépendant du Biafra dans la région troublée du sud-est du Nigeria.

"La police soupçonne que l'homme (qui fait l'objet d'une enquête) a poursuivi ses efforts depuis la Finlande d'une manière qui a entraîné des violences contre des civils et des autorités publiques et d'autres crimes dans le sud-est du Nigeria", a déclaré l'inspecteur en chef Otto Hiltunen dans un communiqué.

Le suspect "a mené cette activité en faisant campagne, par exemple, sur ses chaînes de médias sociaux", a déclaré Hiltunen.

La campagne sécessionniste dans le sud-est du Nigeria remonte aux années 1960, lorsque la République du Biafra, qui n’a duré que peu de temps, a mené et perdu une guerre civile de 1967 à 1970 pour devenir indépendante du pays d’Afrique de l’Ouest. On estime qu’un million de personnes sont mortes dans le conflit, beaucoup de faim.

Les autorités nigérianes ont accusé Ekpa d’utiliser les médias sociaux pour inciter à la violence ses partisans au Nigeria, dont beaucoup étaient des jeunes. La police finlandaise a déclaré que l’enquête impliquait une coopération internationale. Les autorités nigérianes ont été contactées pour obtenir des commentaires.

Depuis de nombreuses années, le Nigeria, la nation la plus peuplée d’Afrique, avec au moins 210 millions d’habitants, est en proie à des violences liées aux activités de groupes extrémistes armés. Plus récemment, des manifestations sociales ont eu lieu contre une aggravation de la crise du coût de la vie et une mauvaise gouvernance présumée.