Le cyclone Gombe frappe le Mozambique avec des rafales et de la pluie

Le cyclone Gombe a frappé le nord du Mozambique avec des vents et des pluies torrentielles, causant d'importants dégâts aux habitations et aux infrastructures et faisant au moins un mort.

Le cyclone, le dernier d'une série qui frappe l'Afrique australe depuis l'océan Indien, a touché la province de Nampula tôt vendredi, renversant des arbres et arrachant les toits des maisons et des bâtiments publics, selon des témoins.

Un habitant de la ville de Nampula a été électrocuté par un câble tombé alors qu'il tentait de sécuriser son toit, selon un reportage de la télévision mozambicaine Miramar. L'électricité, l'eau et les services de téléphonie mobile ont été interrompus, rendant la communication difficile.

Réseau téléphonique

Amade Abubacar, un journaliste vivant à Nampula, a déclaré qu'il était privé d'électricité et d'eau depuis ce matin et que le réseau téléphonique était fluctuant. La ville est paralysée, et les établissements commerciaux et les institutions publiques sont fermés, a-t-il dit.

L'opérateur de téléphonie mobile Vodacom a publié un communiqué indiquant qu'il s'efforçait de rétablir ses services dans les zones touchées, tandis que la compagnie aérienne nationale du Mozambique, LAM, a annulé les vols à destination et en provenance des villes de Nampula, Nacala, Quelimane et Pemba.

Aide alimentaire

Selon l'Institut national de gestion des catastrophes, l'aide alimentaire destinée à être distribuée dans les districts touchés a été endommagée par la pluie, les toits des entrepôts ayant été arrachés.

Après avoir touché le continent, le cyclone s'est légèrement affaibli, selon l'institut météorologique du Mozambique, qui a indiqué que les vents du cyclone soufflaient à 130 km/h avec des rafales atteignant 165 km/h.

De fortes pluies, des vents très forts et des orages sont attendus dans les provinces du centre et du nord du Mozambique, selon l'institut météorologique.