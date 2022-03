La Tunisie attend son village sportif

Tunis sport City, c’est le nom d'un projet de 250 hectares qui sortira des terres au Berges nord du lac Tunis. C’est un projet qui se décline en plusieurs volets. Sportif, résidentiel, et touristique. Il pro a été présenté jeudi.

"Notre souhait est de faire de Tunis un véritable pôle sportif avec des clubs prestigieux européens, et même pour le volet basket, américains, afin que Tunis soit hyper attractive en matière de formation sportive.", a déclaré Affix Bejaoui, président de la filiale de Bukhatir Group en Tunisie

Le projet a été approuvé, le plan directeur, en 2008 Mais ‘’ quelques mois plus tard, nous avons connu la crise mondiale, la crise financière, la crise des surprimes. Bien entendu, de nombreuses banques et institutions financières dans le monde n'étaient pas vraiment disposées à financer des projets de ce type. Et peu après, quelques années ou trois ans après, nous avons eu la révolution. Et puis, depuis lors, vous savez, les gouvernements ont changé tout le temps et cela a eu un effet négatif.", explique Salah Bukhatir, président de Bukhatir Group.

Coût de l’ouvrage, 5 milliards de dollars. Les travaux qui se dérouleront en trois phases, prendront fin en 2032.