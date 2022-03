Zimbabwe : les cliniques en crise après l'émigration des infirmières

Au Zimbabwe, les cliniques sont confrontées à une crise, faute de personnels.

Un nombre croissant d'infirmières quittent le pays à la recherche de meilleures perspectives. La plupart d'entre elles partent pour le Royaume-Uni ou l'Irlande, d'autres vers des pays voisins du Zimbabwe ou dans le secteur privé.

Selon le Health Services Board, 2 000 travailleurs de la santé ont quitté le Zimbabwe pour des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie en 2021.

Le Conseil des services de santé de l'État affirme qu'un peu plus de 2 200 membres du personnel médical ont quitté ses services l'année dernière seulement : 900 d'entre eux étaient des infirmières. C'est le double du nombre de personnels qui a quitté le pays en 2020 et le triple de celui de 2019.

Le Zimbabwe connaît sa pire crise économique depuis des décennies, avec une inflation incontrôlée, des salaires stagnants, une pauvreté généralisée et des pénuries de produits de première nécessité comme l'eau et l'électricité. Depuis trois ans, le secteur de la santé est le théâtre de grèves sporadiques à l'échelle nationale de la part des travailleurs de la santé pour cause de rémunération insuffisante.

La situation a été aggravée par la pandémie de COVID-19. En 2020, les infirmières se sont mises en grève en raison de pénuries de médicaments et d'équipements de protection individuelle (EPI) qui ont affecté la plupart des établissements médicaux autour de la capitale Harare.