Kenya : l'art millénaire du soufflage de verre

Nous sommes à Kajiado à quelques kilomètres au sud de la capitale kényane Nairobi. Ici, se trouve un atelier de souffleur de verre créé il y a plus de 30 ans par Anselm Croze. L’entreprise emploie plus de 70 personnes, dont Elizabeth Simiyu, jeune souffleuse de verre de 23 ans, et passionnée par cet art millénaire.

"J'étais fasciné par le processus de fabrication du verre et cela a piqué ma curiosité. J'ai dû me motiver pour savoir faire du verre comme eux. Je me suis motivé pour apprendre le métier", explique la jeune femme.

William Gitonga, 35 ans travaille dans cette entreprise depuis ses 25 ans. Il lui a fallu plusieurs années pour exceller dans ce métier qui demande beaucoup de compétences et nécessite une grande concentration.

" Je travaille comme souffleur de verre depuis 10 ans et en gros pour qu'une personne connaisse ce genre de métier se mettre au travail avec du verre pour faire quelque chose, ça prend environ 5 ans."

" C'est incroyablement difficile à faire, c'est très magique à regarder, c'est aussi très magique à faire, c'est méditatif, il faut être incroyablement concentré. C'est très exigeant, il faut donc des années et des années pour apprendre à le faire correctement et vous ne savez jamais complètement comment être un expert", ajoute Anselm Croze, fondateur de cet atelier.

L’atelier, qui est l’un des plus anciens sur le continent africain, accueille aussi de nombreux touristes pour leur expliquer cet art ancien du travail du verre.