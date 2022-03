Nigeria : manifestation à Abuja contre l'invasion russe en Ukraine

Des familles d'étudiants nigérians vivant en Ukraine ont protesté lundi contre l'attaque de la Russie.

Les familles des étudiants, qui se sont rassemblées devant l'ambassade de Russie à Abuja et tenaient des bannières anti-guerre, ont scandé des slogans contre la Russie.

Barikisu Ahmad, qui a participé à la manifestation, a affirmé qu'il n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis un certain temps et que cela l'inquiétait. Expliquant que sa fille a obtenu une bourse pour étudier la médecine en Ukraine, Ahmad a déclaré "je viens d'apprendre à la télévision qu'il y a une guerre en Ukraine et j'essaie de joindre ma fille, mais son téléphone est éteint. En ce moment, je ne peux ni manger ni dormir."

"traitement différent inacceptable" aux Africains

Sur les réseaux sociaux, les témoignages d’étudiants se multiplient, pour la plupart ils décrivent des comportements racistes.

L'Union africaine s'est dit "particulièrement préoccupée par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains, se trouvant du côté ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité".

Le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'UA, et le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, rappellent que "toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit (...) quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale". Appliquer un "traitement différent inacceptable" aux Africains serait "choquant et raciste" et "violerait le droit international", soulignent-il.

Le Nigeria a ainsi exhorté lundi les autorités frontalières d'Ukraine et des pays voisins à traiter "avec dignité" ses citoyens. "Des informations regrettables" indiquent que "la police ukrainienne et le personnel de sécurité refusent de laisser les Nigérians monter dans les bus et les trains" vers la Pologne, a déclaré le porte-parole de la présidence nigériane Garba Shehu.

Le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères, Clayson Monyela, a lui aussi affirmé que les Africains étaient victimes de "mauvais traitements" à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne et que l'ambassadeur d'Afrique du Sud s'y était rendu pour aider un groupe de Sud-Africains, majoritairement des étudiants, coincés, à entrer en Pologne.

Ces accusations de racisme ont été rejetées, notamment par l'ambassadrice de Pologne au Nigeria, Joanna Tarnawska.