Congo : la jacinthe d'eau, une arme naturelle contre la pollution

A vue d’œil, elle est bien verte et très belle. Pourtant, la jacinthe d’eau, originaire d’Amérique latine, plante qui ne cesse de s’étendre du fait du changement climatique, est une des plantes aquatiques les plus invasives et nocives. Elle absorbe l’oxygène des fonds marins, empêchant la reproduction des poissons et la navigation des pêcheurs.

Merveille Mavoungou et son équipe de chercheurs se sont inspirés du pouvoir absorbant de la plante pour apporter des solutions écologiques. Ils transforment la jacinthe d’eau en produit absorbant des déchets industriels.

‘’A côté de ce problème premier avec mon village natal, il y avait aussi un second problème par rapport à notre pays, qui est un pays producteur de pétrole et membre de l’OPEP qui aujourd’hui milite pour la préservation de l’environnement. Donc cela me semblait intéressant de pouvoir penser à l’apport de cette vertu d’absorption, vers les dépollutions des mers et des sols. ‘’, explique ce responsable d’usine à Green Tech Africa.

Des produits absorbants en poudre et en fibre oléophile et hydrophobe stocké dans cette usine située dans les quartiers sud de Brazzaville. Ensuite direction Pointe noire ville à grande capacité de production pétrolière.

‘’Effectivement, pointe noire est notre plus grand marché, c’est vrai qu’au départ nous avons été confronté à l’hésitation de plusieurs chefs d’entreprise, mais aujourd’hui en multipliant une dizaine de test au sein de différente entreprises de la place, nous avons la preuve que notre produit est efficace’’, souligne Christ NZONZI, directeur de Green Tech Africa.

Green Tech Africa, nourrissent l’ambition de conquérir le marché international pour transformer ce problème botanique continental en une solution environnementale.