Ukraine : les leaders mondiaux peaufinent les mesures contre la Russie

Le monde a clairement fait savoir qu'une intervention militaire en Ukraine n'était pas envisageable, de sorte que la plupart des pays ont multiplié vendredi les sanctions à l'encontre de Moscou, qu'elles soient financières ou footballistiques, afin de forcer le président Vladimir Poutine à mettre un terme à l'invasion brutale du voisin russe et à déclencher une guerre majeure en Europe.

Sans se laisser décourager par le jeu des sanctions punitives, la Russie a pris ses propres mesures de rétorsion, interdisant les vols britanniques à destination et au-dessus de son territoire en représailles à l'interdiction similaire des vols Aeroflot par le Royaume-Uni.

Pourtant, alors que le Kremlin avait les yeux rivés sur l'extension des attaques contre l'Ukraine, la plupart des actions se déroulaient dans un seul sens. Les dirigeants de l'Union européenne (UE) ont discuté jusqu'aux premières heures de vendredi des moyens de frapper Vladimir Poutine encore plus durement que les deux séries de sanctions qu'ils ont déjà approuvées.

"Nous frappons le régime à tous les niveaux, et nous le frappons le plus durement", a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte tôt vendredi. Les 27 États membres de l'UE et d'autres puissances occidentales, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, se sont mis d'accord sur une série de sanctions visant le secteur bancaire, les raffineries de pétrole et le secteur de la défense. Les ministres des affaires étrangères de l'UE poursuivront le processus d'approbation plus tard dans la journée.

Au moment même où la Russie prenait en tenaille l'Ukraine et sa capitale Kiev, les puissances occidentales mettaient en œuvre des mesures visant à "asphyxier l'économie russe", selon les termes du ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Cherchant à renforcer son flanc oriental, l'alliance de l'OTAN organisait plus tard vendredi un sommet virtuel de chefs de gouvernement, dont le président américain Joe Biden.

Dans des termes inédits depuis la guerre froide, les menaces fusent de toutes parts et traversent la société, y compris le sport. La finale de la Ligue des champions de l'UEFA du 28 mai, a été retirée de Saint-Pétersbourg et remplacée par Paris après l'intervention du président français Emmanuel Macron.

L'action ne s'est pas limitée aux puissances occidentales. Des pays d'Asie et du Pacifique ont rejoint les États-Unis, l'UE et d'autres pays occidentaux en accumulant les mesures punitives contre les banques et les grandes entreprises russes. Les nations ont également mis en place des contrôles des exportations visant à priver les industries et l'armée russes de semi-conducteurs et d'autres produits de haute technologie.

"Le Japon doit clairement montrer sa position, à savoir que nous ne tolérerons jamais toute tentative de modifier le statu quo par la force", a déclaré vendredi le Premier ministre Fumio Kishida, tout en annonçant de nouvelles mesures punitives comprenant le gel des visas et des avoirs de groupes, de banques et d'individus russes, ainsi que la suspension des expéditions de semi-conducteurs et d'autres biens soumis à restrictions vers des organisations russes liées à l'armée.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a déclaré qu'"un nombre impensable de vies innocentes pourraient être perdues à cause de la décision de la Russie", et a annoncé des interdictions de voyage ciblées contre des responsables russes et d'autres mesures.

Taïwan a annoncé vendredi qu'elle se joindrait aux sanctions économiques, sans toutefois préciser en quoi elles consisteraient. Elles pourraient éventuellement être axées sur le contrôle des exportations de puces à semi-conducteurs, dont Taïwan est le producteur dominant.

Alors que la plupart des nations d'Asie se sont ralliées au soutien de l'Ukraine, la Chine a continué à dénoncer les sanctions contre la Russie et a accusé les États-Unis et leurs alliés de provoquer Moscou. Pékin, inquiet de la puissance des États-Unis en Asie, a de plus en plus aligné sa politique étrangère sur celle de la Russie pour défier l'Occident.

"Le gouvernement chinois donne suite à l'assouplissement des restrictions commerciales avec la Russie et c'est tout simplement inacceptable", s'est plaint le Premier ministre australien Scott Morrison. "Vous n'allez pas jeter une bouée de sauvetage à la Russie au milieu d'une période où ils envahissent un autre pays", a-t-il ajouté. Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré que son pays se joindrait aux sanctions internationales mais n'envisagerait pas de sanctions unilatérales.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a téléphoné à Vladimir Poutine jeudi en fin de journée et a appelé à une "cessation immédiate de la violence". Son représentant permanent à l'ONU n'a pas condamné la Russie ni reconnu la souveraineté de l'Ukraine. Cette déclaration prudente reflète la position délicate de l'Inde. Elle dépend fortement de la Russie, un partenaire historique, pour ses équipements militaires, mais a cherché à renforcer ses liens avec l'Occident au fil des ans.

Aux Nations unies, les responsables ont mis de côté 20 millions de dollars pour stimuler les opérations humanitaires de l'ONU en Ukraine. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter vendredi une résolution condamnant la Russie et exigeant le retrait immédiat de toutes ses forces. Moscou, cependant, est certain d'y mettre son veto.

L'Agence de la sécurité aérienne de l'UE a étendu à 200 miles nautiques l'espace aérien qu'elle considère comme risqué et a mis en garde contre "la menace de tirs de missiles vers et depuis l'Ukraine."

Des manifestations d'Ukrainiens et de leurs partisans étaient prévues vendredi dans toute l'Asie et l'Europe. Des bâtiments publics, des stades et des points de repère en Australie et en Europe ont été illuminés aux couleurs nationales de l'Ukraine, le bleu et le jaune.