RDC : sommet des Grands Lacs pour réévaluer l'accord de paix de 2013

Sept chefs d'État africains se sont réunis jeudi à Kinshasa pour évaluer un accord de 2013 visant à cimenter la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, déchiré par la violence, et dans la région des Grands Lacs.

Le cadre de paix, de sécurité et de coopération vise à encourager les efforts de stabilisation de la région.

Des millions de personnes sont mortes de la violence, de la maladie ou de la famine lors des guerres du Congo de 1996-7 et 1998-2003, un conflit qui a impliqué des pays d'Afrique centrale et orientale.

Le sommet de Kinshasa, le 10e de la série, a réuni les présidents de la RDC, de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, de l'Angola, de la République du Congo, du Burundi et de la République centrafricaine, a indiqué un diplomate. Le sommet devait exprimer ses préoccupations quant au soutien logistique et autre apporté aux groupes armés qui restent actifs dans la région.

Il "prendra note" des opérations conjointes de la RDC et de l'Ouganda contre le groupe le plus connu, les Forces démocratiques alliées (ADF), a indiqué le diplomate.

Cette opération historique a été lancée dans la zone frontalière fin novembre dernier, à la suite d'une série de massacres dans l'est de la RDC et d'attentats à la bombe dans la capitale ougandaise, Kampala. Le sommet devrait également féliciter l'amélioration des relations entre le Rwanda et l'Ouganda et entre le Rwanda et le Burundi après une longue période de tension.

L'accord de 2013 a finalement été signé par un total de 11 pays, dont le Kenya, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Le prochain sommet sera accueilli en 2023 par le Burundi.

