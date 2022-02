Africa Games Week : stimuler les talents africains pour les jeux vidéo

Joueurs, développeurs, studios et investisseurs internationaux se retrouvent au Cap en Afrique du Sud pour la quatrième édition de l'Africa Games Week du 23 au 25 février.

L'événement a pour but d'aider l'industrie du jeu du continent à répondre à la demande de contenu africain et de stimuler le potentiel des talents locaux. Avec plus 150 développeurs réunis, l'Africa Games Week est le plus grand rassemblement de développeurs de jeux africains au monde.

"La majorité des jeux provenant d'Amérique, d'Europe et du Japon, nous connaissons leurs cultures, nous savons à quoi nous attendre. Même s'il y a encore de la diversité, en Afrique du Sud, par exemple, nous avons 11 langues différentes. Chacune d'entre elles est liée à une culture spécifique qui a une histoire différente. Jouer avec cela dans le développement de jeux comme moyen de raconter une histoire, cela vous permet en fait d'obtenir beaucoup de contenu qui est nouveau et qui n'a pas encore été pleinement exploré" Alexander Poone, fondateur de Dream Shards

Grâce à des rencontres virtuelles et des expériences en personne, les passionnés de Gaming vont pouvoir renforcer la communauté des développeurs et des créateurs africains en établissant de nouvelles relations et ainsi unifier le secteur, actuellement fragmenté par la pandémie.

"Pour moi, l'avenir de cette industrie, et pas seulement de cette industrie, se trouve en Afrique. C'est le nouvel eldorado. Il y a des siècles, il y a eu une ruée vers l'or en Amérique. Aujourd'hui, je crois que cette ruée vers l'or a lieu ici, sur le continent africain, et nous (les Africains) devons être les premiers" Teddy Kossoko, Masseka Games.

Lors de la première journée de l’événement, dix studios de développement de jeux en Afrique ont annoncé se sont regroupés sous une même entité, le Pan Africa Gaming Group (PAGG) pour tenter de placer l'Afrique sur la carte de l'industrie mondiale du jeu.