Ethiopie : Abiy Ahmed ouvre la porte aux négociations avec le TPLF

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a déclaré mardi au Parlement éthiopien que son gouvernement n'excluait pas de dialoguer avec le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), bien qu'il ait précisé que ces pourparlers n'avaient pas encore commencé.

Dans son discours, il n'a pas confirmé si le TPLF participera aux prochains entretiens de la Commission du dialogue national, une institution approuvée fin décembre pour assurer l'unité de toutes les régions et de tous les groupes ethniques du pays.

"Le gouvernement ne négocie pas encore avec le TPLF, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de négociations avec le TPLF à l'avenir", a déclaré M. Abiy mardi.

Il a toutefois indiqué que ces discussions ne laisseront "personne de côté" et rassembleront tous les segments de la société éthiopienne. Le Premier ministre a également défendu la récente libération de plusieurs prisonniers politiques, dont des membres dirigeants du TPLF, un mouvement critiqué par certains parlementaires.

"Nous avons décidé de libérer ces prisonniers afin de parvenir à une paix durable, en tenant compte de la santé et de l'âge des prisonniers, ainsi que pour consolider notre victoire", a expliqué le dirigeant éthiopien.

La guerre a éclaté le 4 novembre 2020, lorsqu'Abiy Ahmed a ordonné une offensive contre le TPLF au pouvoir, en représailles à l'attaque d'une base militaire fédérale au Tigré et suite à une escalade des tensions politiques.

Depuis fin octobre 2021, le TPLF est parvenu à faire progresser ses positions vers le sud et a menacé la possibilité de marcher sur Addis-Abeba, qui est également le siège de l'Union africaine. La crainte que les rebelles n'attaquent la capitale de l'Éthiopie a stimulé les efforts diplomatiques de la communauté internationale pour parvenir à une solution négociée.

Toutefois, le 11 février, la représentante spéciale de l'Union européenne (UE) pour la Corne de l'Afrique, l'Allemande Annette Weber, a regretté que l'Éthiopie soit encore "loin" de trouver une solution pacifique au conflit, bien que les rebelles trigréens aient annoncé le retrait de leurs troupes dans le Tigré et que le gouvernement central ait libéré plusieurs rebelles et prisonniers politiques fin décembre.

Selon les Nations unies, quelque 5,2 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire au Tigré et dans les régions voisines d'Amhara et d'Afar. Des milliers de personnes ont été tuées et quelque deux millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers en raison des violences.