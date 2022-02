Un groupe de travail Egypte-Etats-Unis pour préparer la COP27

Les États-Unis et l'Égypte travaillent ensemble au prochain sommet des Nations Unies sur le changement climatique.

Alors que l’Egypte accueillera la prochaine rencontre en novembre, Sameh Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères et John Kerry envoyé spécial du président américain pour le climat ont lancé lundi un groupe de travail conjoint pour préparer la conférence de la cop 27.

Les deux hommes politiques se sont exprimés lors d’une conférence de presse au Carie, la capitale égyptienne.

"Nous devons aller plus vite, beaucoup plus vite, nous avons appris juste l'autre jour que la montée du niveau de la mer qui était prévue sur 100 ans est maintenant prévue en 30 ans, nous voyons la fonte rapide de la glace dans l'Arctique et l'Antarctique, et nous connaissons les conséquences potentielles de cela... sur nos océans... sur nos vies." a déclaré John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat.

"Aujourd'hui, nous avons déjeuné le groupe de travail conjoint États-Unis-Égypte pour le changement climatique, nous avons convenu de l'établir lors du dialogue stratégique entre les deux pays l'année dernière, nous avons également parlé en détail de la priorité de la présidence égyptienne pour la COP27." a expliqué Sameh Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères.

Ces dernières années, le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi a pris des mesures pour se convertir aux énergies renouvelables. Le pays possédant des conditions solaires éoliennes optimales pour récolter de l’énergie.

John Kerry a annoncé en juin une augmentation du financement américain pour aider l’Egypte a renforcé cette conversion à l’énergie solaire et éloigner tout usage de combustibles fossiles, principale source d'énergie dans le pays.