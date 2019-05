L'énergie solaire a-t-elle un avenir ?

Saviez-vous que l‘énergie la moins chère au monde aujourdhui est l‘énergie solaire ? Grâce à la baisse spéctaculaire des prix des panneaux solaire.

Si vous mettez des panneaux solaires dans un endroit très bien éclairé, vous obtenez un kilowatteur à deux centimes. C’est deux fois moins que les énergies classiques et moins polluantes.

On l’estime à 10 centimes d’euro le kilowatteurs. Ce qui fait que l‘énergie une fois stockée dans les batteries n’est plus du tout rentable, elle a besoin de subvention et ne peut pas se développer.

Dans cette chronique, nous parlons de l’avenir de l‘énergie solaire.