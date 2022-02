Les débuts prometteurs du SWEDD, pour l'autonomisation des femmes

Fondée pour les pays de la Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest et plus tard élargie aux pays non membres tels que la Mauritanie, le Tchad et le Cameroun, la phase une du projet SWEDD pour l’autonomisation de la jeune fille et des femmes a été un succès ; comme sont venus le témoigner au Cameroun le Directeur de l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé OOAS et la Directrice Régionale du Fond des Nations Unies pour la Population UNFPA.

« A travers ce projet SWEDD, qui est pour l’autonomisation de la femme et dont on met l’accent sur la scolarisation de l’adolescente, de la jeune fille, pour qu’elle puisse être la femme autonomisée de demain, mais aussi on regarde les questions de santé de la femme. Comment peut-elle être autonomisée sans avoir accès aux produits contraceptifs pour qu’elle contrôle le temps le moment d’avoir ses enfants, il faut qu’elle choisisse, pour qu’elle puisse travailler, pour qu’elle puisse mener d’autres activités » a déclaréArgentina Matavel, Directrice Régionale du Fond des Nations Unies pour la Population UNFPA.

Une visite qui sonne comme un plaidoyer auprès des autorités pour un véritable accompagnement pour la phase 2 du projet par les institutions tels que la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC et le gouvernement. Car l’autonomisation des femmes et des jeunes filles détermine ce que l‘économie, la famille et l’enfant seront dans le futur.

« Leurs aspirations ne sont pas de passer leur temps à faire des enfants, elles ont comme aspiration d’être aussi Présidente de leur pays un jour, mais comment réaliser ce rêve ? Elles vont concrétiser cela quand elles vont être éduquer, quand elles auront le contrôle sur leur propre corps, c’est donc ce sur quoi nous voulons mettre l’emphase et c’est pour cela que nous sommes là » a expliquéPr Stanley Okolo, Directeur General OOAS.

Ce qui passe désormais par la mise sur pied entre la CEDEAO, l’UNFPA, l’OOAS et la CEEAC d’un cadre juridique à travers le développement d’un guide de santé et droits en matière de sexualité reproductive régionale.

Objectif final, mettre fin d’ici 2030 aux VBG Violences Basées sur le Genre, aux pratiques néfastes pour femmes et jeunes filles et des décès maternels.

Un reportage de Joël Kouam, correspondant Africanews au Cameroun.