Tanzanie : l'opposant Freeman Mbowe sera bien poursuivi pour terrorisme

En Tanzanie, un juge a ordonné la poursuite du procès pour terrorisme de Freeman Mbowe, le tribunal estimant qu'il y a suffisamment d'éléments à charge contre les accusés.

À 59 ans, le leader du principal parti d'opposition Chadema est accusé de financement de terrorisme et de complot terroriste avec trois autres co-accusés. La défense avait demandé d'abandonner les charges retenues, estimant que l'affaire est uniquement politique.

"On a reçu le jugement avec une grande déception", explique Rose Jacob, cheffe locale du Chadema pour la région côtière. "Aujourd'hui, on s'attendait à pouvoir partir avec le président de notre parti pour aller à notre siège pour les célébrations, mais malheureusement, la décision du juge était injuste".

Freeman Mbowe a été arrêté le 21 juillet 2021 peu avant la tenue d'un rassemblement demandant des réformes constitutionnelles.

"On n'abandonnera pas et on ne perdra pas espoir", déclare Yolanda Kaunya, partisan du Chadema. "Mbowe est notre président et il est comme un père pour notre parti. On veillera à ce que ses droits soient respectés. Ce n'est pas la fin et on va continuer à se battre jusqu'à ce que notre président soit libéré."

"On avait beaucoup d'attentes sur le déroulement de l'audience", continue Asiah Msangi, partisane de Chadema et soutien de Mbowe. "On pensait qu'il aurait pu gagner et que nous aurions pu partir avec notre leader. Cela nous fait vraiment mal, surtout en sachant comment notre gouvernement dirige ce pays."

Freeman Mbowe soutient avoir été torturé en détention et avoir dû enregistrer des déclarations sous la contrainte. La prochaine audience est prévue le 4 mars.