Sécurité, migration et économie au programme

Alors que les chefs d'État africains prennent part en Belgique au 6e sommet entre l'Afrique et l'Europe, l'analyste, Hassan Khannenje, directeur à l'Institut international d'études stratégiques au Kenya, évoque les principales questions qui seront proposées par les dirigeants du monde parmi ces questions figure la migration. Pour lui, sans coordination entre les pays d'origine, de transit et de destination, "il sera très difficile" d'y faire.

Il est important que les dirigeants européens, et l'UE en particulier, trouvent un cadre de travail avec les dirigeants africains et les pays africains, premièrement, pour pouvoir arrêter et gérer le problème des réfugiés entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination. En l'absence de coordination et de coordination, pour ainsi dire, il sera très difficile de s'assurer qu'il n'y a pas d'augmentation de la migration.

Au cours du sommet, les dirigeants devraient aborder d'autres sujets comme les relations de l'Europe avec la Russie au sujet de l'Ukraine ou encore du Mali. D'autres sujets à l'ordre du jour, la sécurité dans les régions du monde et particulièrement en Afrique. Selon l'analyste kényan, plusieurs facteurs sont à l'origine du déclin démocratique.

Ce que nous voyons en Afrique de l'Ouest en résumé est le résultat d'une part, des faiblesses institutionnelles qui font un État-nation. Deuxièmement, l'héritage, l'héritage colonial qui a laissé derrière lui non seulement des institutions faibles, mais qui a également assuré la dépendance en matière de sécurité vis-à-vis de l'ancien maître colonial. Troisièmement, il y a un déclin de la confiance dans le projet démocratique qui, bien sûr, a vu le jour sur le continent pendant le vent de changement qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique et, enfin et surtout, l'augmentation du taux de terrorisme et le désespoir des populations, la dislocation sociétale que l'insécurité a provoquée a fourni du fourrage aux profiteurs politiques et militaires en puissance pour qu'ils puissent exploiter ce vide.

Les sommets triennaux de haut niveau entre l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA) sont souvent critiqués comme étant des séances de photos sans substance étant donné la concurrence croissante avec d'autres sommets, tels que Chine-Afrique et Russie-Afrique. C'est également important compte tenu de l'héritage colonial d'un certain nombre de pays de l'UE et d'une multitude de pays africains.

Rien ne souligne mieux la persistance des modèles de pouvoir colonial que la question de l'argent. Les résultats de tous les sommets entre les deux blocs sont généralement dominés par des annonces sur l'aide et les investissements qui devraient affluer vers le continent. Cette année, l'Union européenne pourra se targuer de disposer de la somme astronomique de 150 milliards d'euros (environ 170 milliards de dollars).

Mais cet argent s'inscrit dans une logique européenne prédéfinie et renforce les schémas unidirectionnels. Les flux entrants ne sont pas dérivés de la liste des priorités que l'UA s'est fixée. Au contraire, les principaux objectifs sont fixés par les ambitions du propre agenda de l'UE, comme la diversification de ses sources d'énergie, la réalisation de ses objectifs climatiques, l'entrave à la migration et la limitation de l'influence mondiale de la Chine et de son initiative "route de la soie.