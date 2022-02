Libye : manifestation de soutien au gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah

Les forces d'opérations conjointes libyennes sur véhicules armés, provenant des villes voisines de Tripoli, se sont rassemblées dans la capitale du pays samedi pour soutenir la légitimité d'Abdel Hamid Dbeibah en tant que chef du gouvernement libyen.

Les forces conjointes de Misrata, Khoms et Zlitan, avec environ 300 véhicules armés, ont paradé sur la place des Martyrs de Tripoli à leur arrivée. Le colonel Ibrahim Mohamed, commandant sur le terrain de la force d'opérations conjointe, a déclaré que leur objectif était de préserver "la voie démocratique en Libye" et qu'ils rejetaient le règne des militaires.

"Nous en avons assez des gouvernements, parfois un gouvernement administratif et parfois un gouvernement de transition", a-t-il dit. "Nous voulons des élections", a-t-il ajouté.

La Force d'opérations conjointes a déclaré dans un communiqué, plus tôt dans la journée de samedi, qu'elle s'était déplacée sur ordre de Dbeibah, qui lui avait demandé de "sécuriser le siège du gouvernement et les sites clés de la capitale".

Abdel Hamid Dbeibah a d'abord commencé à rallier des partisans à Misrata, contre le gouvernement parallèle de Fathi Bashaga, qui a été mandaté par le Parlement libyen jeudi.

Vendredi, les principales rues et places de Tripoli et de Misrata ont été le théâtre de manifestations massives rejetant la décision de la Chambre des représentants de Tobrouk d'établir le nouveau gouvernement de transition de Bashaga. Les manifestants ont exigé le renversement de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État, et ont appelé au maintien du gouvernement d'unité nationale, dirigé par Abdel Hamid Dbeibah.

Ils ont également exigé que les élections soient organisées à temps, conformément à l'accord de Genève.