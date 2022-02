Covid-19 : vers une maîtrise de la pandémie en 2022, selon l'OMS

Les pays du continent africain résistent à la tempête du coronavirus.

Vendredi, le Dr Moeti, directrice régionale de l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’Afrique a déclaré que ces nations pouvaient faire preuve d’optimisme concernant la maîtrise de la pandémie en 2022, une éclaircie en partie liée au travail stratégique du continent pour répondre aux nouvelles poussées de cas de Covid depuis deux ans.

_"Alors que nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes enfin en mesure d'affirmer que si les tendances actuelles se maintiennent, il y a de la lumière au bout du tunnel. Tant que nous restons vigilants et que nous agissons de manière intensive, notamment en matière de vaccination, le continent (l'Afrique) est sur la bonne voie pour contrôler la pandémie.[...] Ces deux années ont été extrêmement difficiles, mais contre toute attente, l'Afrique résiste à cette terrible tempête. La longue histoire et l'expérience du continent en matière de grandes flambées épidémiques, ainsi que l'accumulation d'apprentissage et d'expertise depuis l'apparition de COVID-19, ont permis de rendre la réponse plus efficace à chaque nouvelle vague." a expliqué _Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique.

Mais si les pays du continent ont su surmonter les quatre vagues de contaminations, grâce à une disponibilité accrue du personnel de santé formé, d’oxygène et d’autres fournitures médicales, l’OMS les a tout de même exhorté de poursuivre leurs efforts dans la détection des variants. Le nombre de laboratoires est déjà passé de deux à plus de 900 aujourd’hui Les tests se sont également progressivement améliorés.

A ce jour, environ 672 millions de doses ont été reçues sur le continent sur les plus de 10 milliards expédiés dans le monde.

" Bien sûr, nous devons nous attendre à ce qu'il y ait des variantes et comprendre quelles pourraient être leurs caractéristiques en ce qui concerne la transmission et en ce qui concerne la létalité de causer la mort. Je pense que nous sommes en train de passer de la phase pandémique à la phase de gestion de la présence de ce virus sur le long terme." a-t-elle ajouté.

Malgré les dommages causés aux économies des pays du continent, et les 245000 vies perdues, l’arrivée régulière de vaccins contre la Covid-19 sur le continent a permis également de soutenir ces pronostiques optimistes. Si l’accès aux sérums était encore difficile il y a encore six mois, 96 millions de doses supplémentaires ont été expédiées début janvier 2022.