L'Europe mobilise 150 milliards d'euros pour l'Afrique

Un plan d’investissement de 150 milliards d’euros pour l’Afrique vient d’être dévoilé par la présidente de la commission européenne.

Ursula Von der Leyen a ce jeudi depuis Dakar au Sénégal, annoncé le premier plan régional du programme d’investissement Global Gateway de l’Union européenne.

Cette conférence donnée aux côtés du président du Sénégal et de l’Union Africaine Macky Sall intervient quelques jours avant le sommet Union Européenne Union africaine (UE-UA) des 17 et 18 février.

"Aujourd’hui je suis fière d’annoncer plus de 150 milliards d’euros par le programme Afrique-Europe. C’est le tout premier plan régional sous Global Gateway, deux mois après le lancement de la stratégie. Il sera porté par l’équipe l’Europe et mis en œuvre en partenariat avec vous." a déclaréUrsula Von der Leyen, Présidente de la Commission européenne.

"L’Europe et l’Afrique ont intérêt à travailler ensemble, d’abord du fait de notre proximité géographique, la paix et la stabilité de nos deux continents sont étroitement liées. Ensuite, avec ses ressources humaines et naturelles et ses besoins de développement, l’Afrique offre à l’Europe des opportunités d’investissements et de partenariats pour une croissance et une prospérité partagées." a ajouté Macky Sall, président du Sénégal.

Le programme Global Gateway vise à mobiliser des fonds à hauteur de 300 milliards d’euros pour des infrastructures publiques et privées dans le monde entier d’ici 2017.

Cette initiative est considérée comme une réponse au programme chinois "Belt and Road", elle fera appel à des investissements du secteur privé ainsi qu'à des financements des institutions européennes et des pays membres.