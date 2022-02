Le Maroc va développer un "partenariat vert" avec l'Union européenne afin de renforcer la coopération énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.

Le rapprochement a été officialisé lors d'une conférence de presse à Rabat en présence du Premier ministre marocain Aziz Akhannouch et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Nous travaillons sur le développement d’un partenariat vert entre le Maroc et l'Union européenne, le premier que nous développons avec un pays partenaire. Cela nous permettra aussi de nous engager ensemble dans le développement de notre énergie, plus verte." a expliqué Ursula von der Leyen lors de sa première visite officielle à Rabat.

Premier partenaire économique de l'UE sur le continent

La présidente de la Commission européenne a ajouté que cette coopération entre le Maroc et l'UE a pour but de " renforcer la connectivité de nos sociétés, y compris, grâce à un large partenariat numérique. Beaucoup peut être fait, pour intégrer davantage nos économies, et mieux les adapter. Ce sera au bénéfice de nos entreprises, de leurs salariés, et de tous les travailleurs."

Le projet s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le changement climatique. Il vise à renforcer la coopération en matière d'énergie, de lutte contre le réchauffement climatique, de protection de l'environnement. Le Maroc est le premier partenaire économique de l'UE sur le continent africain.