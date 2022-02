Maurice envoie un bateau aux îles Chagos pour appuyer sa revendication

Le gouvernement de l'île Maurice va mener une expédition vers les îles Chagos.

Alors que le voyage annoncé comme une entreprise historique prévoit de cartographier les récifs dans les eaux qui entourent les îles, ce motif scientifique apparaît comme un prétexte aux yeux des autorités de la Grande Bretagne, qui possèdent encore l’archipel.

Les îles Chagos sont en effet administrées par le Royaume Uni qui a pris la décision de les séparer de l'île Maurice en 1965. Cette décision est au cœur d'un conflit qui dure depuis des années entre la Grande Bretagne et l'île Maurice.

L’île Maurice, soutenue notamment par les Nations Unies, se bat depuis 1975 pour récupérer les îles Chagos. Ilapparaît d'ailleurs qu’un groupe de Chagossiens âgés, contraints de quitter leurs foyers sur les îles par la Grande Bretagne il y a un demi-siècle, fasse également partie des passagers à bord de ce bateau.

Pravind Jugnauth, Premier ministre mauricien, a annoncé lundi que le bateau partirait le lendemain vers les îles de l'océan indien.

Les Britanniques y voient une démarche hautement politique de la part de l’île Maurice qui cherche à affirmer ce qu’elle considère comme étant son droit légitime.

La Grande-Bretagne y a également établit une base militaire commune avec les États-Unis sur Diego Garcia, la plus grande des îles et affirme que l'île Maurice pourra récupérer les Chagos lorsqu'elle n'en aura plus besoin pour des raisons de sécurité.

Elle a renouvelé un contrat de location avec les États-Unis pour utiliser Diego Garcia jusqu'en 2036.

La ministère britannique des affaires étrangères, Liz Truss, a été informée du voyage en bateau mais c'est la première fois que l'île Maurice n'a demandé aucune autorisation, ni au Royaume Uni ni aux Etats-Unis.

Le voyage faisant suite à une décision de la Cour internationale de justice de 2019 qui soutenait la revendication de Maurice et déclarait que la Grande-Bretagne devait renoncer au contrôle des îles.