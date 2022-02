USA : de l'art pour dénoncer les violences contre les Afro-descendants

Aux Etats-Unis, une nouvelle génération d’artistes est inspirée et motivée par la prise de conscience nationale actuelle à l’égard de la violence raciale.

Au musée des Beaux Arts de Montgomery dans l’état d’Alabama, une exposition intitulée: "Un site de lutte : l’art américain contre a violence envers les afro-descendants" ("A Site of Struggle : American Art against Anti-Black Violence" ), rassemble des œuvres d’art qui rendent hommage à des victimes de cette brutalité au fil des années.

"J'espère que les visiteurs repartiront avec une meilleure compréhension des racines historiques de nos problèmes contemporains liés à la violence raciale", déclare la conservatrice Janet Dees.

"Les artistes s'intéressent à la question de la violence faite aux Noirs depuis que ce problème existe dans notre pays. Je pense que l'art a la capacité unique de nous amener à faire une pause et à considérer des choses auxquelles nous ne serions peut-être pas ouverts dans un contexte différent." a expliqué Janet Dees, commissaire de l'exposition "A Site of Struggle".

Un éventail d'oeuvres d'art qui s’étend sur 100 ans, des campagnes anti-lynchage des années 1890 à la fondation du mouvement Black Lives Matter en 2013.

"L'un des premiers objets inclus dans l'exposition date de 1895. Il s'agit d'une copie originale du pamphlet 'A Red Record', qui était un pamphlet contre le lynchage écrit par la journaliste et activiste Ida B. Wells. Wells est largement considérée comme l'une des premières journalistes à s'approprier la photographie de lynchage et à la mettre au service de l'activisme." a ajouté Janet Dees.

Divisée en trois sections, cette exposition a mis six ans pour être élaborée, chaque partie est axée sur les différentes stratégies utilisées par les artistes pour explorer les questions de violence infligée aux afro-descendants.

"Nous voyons également cette exposition comme un appel à l'action. Chaque personne qui voit l'exposition aura une réaction différente et ressentira des choses différentes. Et certaines personnes voudront peut-être savoir comment elles peuvent contribuer au changement afin que ces actes de violence anti-Noirs nous permettent de briser ce cycle." a déclaré Lisa Corrin, directrice Ellen Philips Katz du Block Museum of Art de la Northwestern University.

Face à l’intensité de ces illustrations diverses et graphiques de la violence faites aux afro descendants, des salles calmes, dédiées à la réflexion et à la rencontre avec des militants permettent aux visiteurs de marquer un temps pause ou d’échanger sur le sujet.