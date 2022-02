RDC : le festival Amani prône la paix à Goma

La 8e édition du festival Amani, dont le nom signifie paix, en swahili s'est ouverte vendredi dans l'ouest de Goma. Trois jours de festivités autour d'un objectif commun : prôner l'entente et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à l'insécurité. Au moins 10 000 jeunes, étaient présents à l'ouverture du festival, qui a réuni sur scène des artistes de la rumba comme des rappeurs.

Pour nous, l'année dernière a été une année ratée, une déception, mais maintenant que nous avons repris, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux car le Festival Amani est l'une des activités qui donne de la vie à cette population de l'Est qui est désespérée depuis de nombreuses années explique Franck Minani, un spectateur.

Pour les artistes invités à ce festival, c'est le moyen approprié de faire passer un message de paix alors que l'Est de la RDC vit des moments troubles, la province du Nord-Kivu, dont Goma est le chef-lieu, et celle, voisine de l'Ituri, sont sous état de siège depuis le mois de mai dernier.

Il y a des familles qui ont perdu l'espoir, et à travers les artistes qui travaillent ici à Goma et dans l'Est de la RDC, nous essayons de transmettre un message d'espoir, de changement. Un message que nous espérons que demain la RDC et le monde entier écouteront.

L'année dernière, le festival n'avait pas eu lieu pour cause de pandémie de Covid-19. Cette année, des tentes pour passer des tests gratuits de dépistage ont été installées. Un test négatif est exigé pour accéder aux concerts.

Valoriser les talents de la jeunesse de la région de l'Est et concilier toutes les communautés à travers la culture, c'est le but de ce festival qui a pour thème Engages-toi, engageons-nous.